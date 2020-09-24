英聯盃︱ 阿仙奴輪換7人奧斯爾都冇份 阿迪達：槍手正不斷進化

周三英聯盃阿仙奴作出了7人正選變動之下，仍能作客以兩球淨勝李斯特城晉級，其中球隊最高薪的德國中場奧斯爾，自從英超在上季尾復賽後，一分鐘仍未為槍手於正式比賽上陣，就算是盃賽奧斯爾仍沒有上陣空間，賽後領隊阿迪達解釋指，目前阿仙奴正在不斷進化，他只是選擇狀態更佳的球員。

阿迪達解釋稱：「球隊正在不斷進化，你可以看到他們的水平，這就算我們目前的情況，我們希望繼續進步並踢得越來越好，我們需要繼續保持。」

「我十分滿意球隊今場的表現，他們讓教練團選擇陣容變得困難，你可以看到我們球員們的改變，不單只是奧斯爾，對於其他一些球員來說都是困難的，每周我們正選擇最合適的球員出戰。我會盡可能將我的工作做到公平，但我認為我會選擇狀態較好的球員出戰。」

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