港超聯｜「克警」廖國文復出執法 球迷場外爆粗回應

正職為警員的香港足總一級球證廖國文在今午小西灣運動場舉行的港超聯傑志對理文擔任主球證，為復賽後首次，而這位久休超過半年的本地著名球證於比賽期間，除數次被場內球員大罵外，在場外觀戰的十多名球迷則多次不滿其執法。

去年反送中事件爆發，沙田新城市廣場七月發生警民衝突，有報道指廖國文事後在社交平台發表針對示威者言論，包括辱罵示威者等；事後，足總未有再安排這位國際球證執法港超聯，直至到今年三月，賽事改到將軍澳運動場閉門復賽，廖國文才獲「復職」，今日傑志對理文的港超聯是其季內第三場擔任主球證的賽事。

今午有十多名傑志及理文球迷在小西灣運動場附近天橋觀戰，當他們獲悉賽事由廖國文為主球證後已有不少聲音；而兩隊球員對廖國文初段執法有頗多意見，場外楚聽到球員大罵，以示對其法的不滿。至於場外球迷也對廖判決有不多意見，當中多名球迷賽事期間，以至半場及完場後，也多次破口，包括以粗言大罵。

廖國文今年三月在冠忠南區對和埔大埔的足總盃擔任主球證時，開賽初段有球迷高呼「黑警嚴正執法」，而大埔中場陸志豪不滿南區球員舉腳過高，但未有判罰，陸志豪抗議被罰黃牌，有大埔職員在後備席不滿，其中一人憤然高叫大罵「黑警」，廖出示黃牌警告，並要求大埔約束後後備席的職球員。

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