33歲意丙球證身亡 與女友住所內遭刺殺

一名意丙球證及其女友，本周一晚在住所內遭兇徒刺死，當地警方已將案件列為謀殺案處理。

33歲的丹尼利迪辛迪斯，是一位意丙球證，但周一被發現與30歲的模特兒女友死於他倆在萊切的愛巢。引述意大利《共和報》的消息，迪辛迪斯的屍體被發現在其大廈二樓樓梯位置，女友的屍體則在屋內，而且命案發生時因慘叫聲驚動了鄰居，有鄰居發現行兇者當時拿着一把刀逃離現場，警方在兇案後也透過閉路電視，證實兇徒當時有揹着背囊，正全力輯兇歸案。

對於如此不幸的消息，意大利足總會長加雲拿感到震驚及悲痛：「迪辛迪斯的死讓我們非常震驚，在等待事件來來龍去脈的同時，我要其家人及整個意大利球證協會致以深切慰問及哀悼。我無法形容整個意丙聯賽、球會及球員們，因迪辛迪斯及其女友離世而沉受的悲痛，希望以笑容去懷念他昔日在球場上所展現的熱誠。」

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