阿列沙巴拿加頻頻「派膠」，忍無可忍的車路士終在周四宣佈新門將來投，已傳了數周的28歲塞內加爾門將艾度亞文迪從雷恩來投，據報轉會費約2,200萬鎊（約2.2億港元）。

車路士官方宣佈與艾度亞文迪簽約5年，也成為藍戰士繼薛耶治、迪姆華拿、芝維爾、馬蘭沙亞、堤亞高施華及夏維斯後，今夏第7名的主要收購。透過車路士官網，這位28歲門將表示：「我很高興能加盟車路士，因為是我的夢想，也很期待與林柏特及他的團隊合作。」

據車路士女總監瑪蓮娜透露，文迪的收購是現任技術總監施治及其研究團隊作出精心分析後，認為是當今最適合為球隊效力的門將。值得一提，球員時代的施治上「車」前，也與艾度亞文迪一樣是效力雷恩；當年這位捷克門將在雷恩兩年後踢出名堂，便轉赴英超，艾度亞文迪則去年夏天才由蘭斯轉會雷恩，各項賽事上陣33場，有13仗保住清白之身，結果1季後已被車仔撬走。

艾度亞文迪來到，意味阿列沙巴拿加位置隨時不保。這位兩季前創出全球最高轉會費門將的西班牙國腳，近年屢在關鍵賽事中犯錯，上周主場對利物浦就犯下彌天大錯，「送禮」給沙迪奧文尼建功，就算賽後仍獲領隊林柏特力撐，但現在有更多選擇下，相信他有可能要坐冷板，甚至可能被出售。

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