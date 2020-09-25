超級英雄︱「死侍」進軍英球壇 2千萬入股第5級別聯賽球會

英格蘭第五級別球會域斯咸（Wrexham AFC）日前宣佈，藉飾演Marvel超級英雄「死侍」大紅的演員賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）和美國演員麥艾漢尼（Rob McElhenney）有興趣入股該會，預計「死侍」他們更會投資200萬鎊（約2,000萬港元）在這威爾斯球會身上。

域斯咸是第五組別的英格蘭國家聯賽（National League）中，唯一的威爾斯球會，並由2011年起由球迷以信託基金形式所持有。球會早前就「死侍」有意入股一事向信託基金持有人查詢，結果在周二的特別股東大會，95%持有人即1,223人贊成，只有31人反對。待球迷在幾星期後投票表決，交易就可完成。

據信托基金董事夏里斯（Spencer Harris）透露，他跟賴恩雷諾士和麥艾漢尼已認識一段時間，本來雙方可視這次入股為一次純商業交易，但為了尊重球迷，故希望待投票有結果才正式落實交易。

至於「死侍」今次入主域斯咸，千萬不要以為是「無厘頭」的舉動。因為賴恩雷諾士其實頗有商業頭腦，他由2018年起持有氈酒Aviation American Gin部份股權，到2020年酒精飲品公司Diageo一口氣購入Aviation American Gin及另三個飲品品牌，共花了4.6億鎊（約46億港元），賴恩雷諾士從中賺了一筆。他今次入主域斯咸，隨時又可能是另一個賺錢機會。

賴恩雷諾士之後也特別在Twitter發文。話說有一名女子12年曾在Twitter發文，說「你永遠不知道賴恩雷諾士何時會來域斯咸」，「死待」日前終回應：「對的，你永遠不知道」，之後還留言說：「我為了回這tweet足足等了八年。」如此懂得做公關，難怪球迷樂見交易成事。

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