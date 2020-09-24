巴塞隆拿︱ 17歲新星安素法迪續約兼升上一隊 解約金高達36億

今夏決心大清洗的巴塞隆拿，終於傳來好消息，周三球會在官網宣佈，正式與17歲新星安素法迪續約至2022年，新球季此子將會改穿22球衣，意味此子將會正式升上一隊，而其合約中的解約金亦由原先的1.7億歐元（約15.4億港元），大幅提升至4億歐元（約36億港元），以打消其他歐洲豪門搶人的念頭。

安素法迪續約後表示：「這是對於所有在拉瑪西亞青訓營的孩子來說，都是夢想成真的事情，我和家人也十分高興。現在我要繼續努力，嘗試繼續保持進步，我十分興奮，並希望每天在隊友們身上學習，在巴塞每一季都是個考驗，我希望能越過這些挑戰。」

這名巴塞的青訓產品，年紀輕輕上季已為巴塞上陣33場攻入8球，在本月的歐國聯賽事，他更打破國家隊紀錄，成為西班牙95年來最年輕為國披甲的球員，前途無可限量，隨著蘇亞雷斯、維達爾等老將離隊後，安素法迪將有望與美斯、菲臘比古天奴、基沙文等人，來季一起支撐巴塞隆拿的火力。

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