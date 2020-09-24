德甲︱ 疫情薪酬洽談不果 緬恩斯前鋒施沙拉爾遭解約 隊友罷操聲援

上周日在開鑼戰作客1:3不敵RB萊比錫後，德甲球隊緬恩斯原定周三下午進行操練，但最終卻沒有球員出席，德甲傳媒報稱球員們發起了工業行動，與陣中前鋒施沙拉爾，因與球會就疫情下的薪酬方案洽談不果，從而遭到解約的事件有關。

現年32歲的匈牙利射手施沙拉爾，去年夏天事隔9年重投緬恩斯，上季為該隊上陣過27場，是球隊的主力成員，周一卻突然遭到球會解約，雖然緬恩斯方面解釋施沙拉爾遭到解約，是出於「競技原因」。

不過德國傳媒卻報稱，這名射手被解約的真正原因，是他向球會提出要求取回，疫情下球員被逼放棄的部份薪酬，而這些都是之前球會向球員承諾會發還的，結果球會方面卻不認帳，並決定與施沙拉爾解約，作為球員代表的他突遭解僱，其隊友們因此決定集體罷操，聲援施沙拉爾。

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