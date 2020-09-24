中超｜戴偉浚獻助攻 佳兆業挫大連保前四希望

周四晚上演的中超大連賽區賽事，深圳佳兆業有港產英籍球員戴偉浚交出一個助攻，以3:1擊敗大連人；另一場「前四大戰」，廣州富力有陳俊樂傷癒進入名單，但以0:2不敵上海申花。

佳兆業、富力及申花三隊正爭奪大連賽區最後一個晉身爭冠組的席位，後兩隊今輪直接交鋒，佳兆業則對下游的大連人。佳兆業今仗續有「鄭智接班人」戴偉浚任正選，他們亦在31分鐘先開紀錄，以右路罰球傳中，伊朗國腳普拉列簡積接應頂入，佳兆業領先1:0。6分鐘後，佳兆業再入一球，戴偉浚中場向前傳球，柏斯亞度接應射入，佳兆業領先至2:0。大連人在35分鐘由龍東追成1:2，並以此比數完半場。易邊後，佳兆業再由隊長郜林於74分鐘建功，最終以3:1擊敗大連人，取得爭前四重要三分。

然而，佳兆業仍以一分之差落後申花排第五。申花對富力的賽事，富力有港腳陳俊樂傷癒被列入後備名單，但最終沒有上陣；申花由彭欣力及畢津浩各建一功，以2:0擊敗富力，續排第四位，富力落敗後落後申花四分，首階段只餘一輪下，肯定無緣前四。

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