歐霸盃︱對阿里感煩厭 摩佬：佢若走人 責任唔喺我度

周二踢不成英聯盃的熱刺，周四馬上就會在歐霸盃第3圈外圍賽作客馬其頓球隊舒肯迪捷，而領隊摩連奴賽前再被問及迪利阿里的未來去向時有感不悅，甚至直言如果對方要離隊，責任也在他個人身上，但強調此子周四會隨隊，仍然有機會搏表現留隊。

迪利阿里近期傳出與摩連奴關係破裂，因而在球會對上兩場比賽都沒有份上陣。外界揣測這位英格蘭中場在熱刺已時日無多，而摩佬在歐霸盃賽前記招再被問到他的情況時，也略失去耐性地稱自己在回應相關問題時已很疲倦。

「我對着阿里不累，因為他是好孩子，但我對於關於他的問題就很疲倦。」他隨後再說：「我認為99%的責任在於球員（轉會），我只有1%的責任，我和我的工作人員都只是1%。」

上周作客保加利亞球隊普夫迪夫火車頭的歐霸盃第2圈賽事，迪利阿里並未有隨隊，但摩佬表示這位新球季只在英超開鑼戰對愛華頓上陣45分鐘的球員，今戰有機會披甲：「將他列入大軍沒有問題，他會和我們一同去馬其頓，有機會上陣，重要是他的表現。當球隊的位置競爭越來越大，上場的球員就要交出功課。」他也證實剛到埗的兩位新兵加里夫巴利與利古朗，會留在倫敦提升狀態，鐵定缺陣。

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