武漢肺炎｜3月霸氣表示「我會去搵武肺」 周四米蘭宣佈伊巴確診

意甲球隊AC米蘭繼周三先有後衞里奧杜亞迪確診武漢肺炎後，周四米蘭在官方網站宣佈，就連38歲的球星伊巴謙莫域同樣在病毒測試中呈陽性，球員需要立即進行隔離，意味着稍後時間上演的歐霸盃第3圈外圍賽，主場對陣波杜基林特一戰，伊巴將無緣上陣。

其實早在今年3月意大利正值武漢肺炎疫情高峯期時，當時伊巴就曾在IG上發佈一條短片，更在片中提到：「如果病毒沒有來找Zlatan（伊巴名字），Zlatan就會去找他。」事隔6個月，伊巴不幸地感染武肺，未知這位瑞典球星會否後悔自己曾經說過這番話。

由於周三米蘭隊內有球員確診，因此球會已立即為所有球員進行第二輪的病毒測試，而在第二次的結果當中顯示，只有瑞典球星伊巴呈陽性反應。米蘭在官方網站中提到，伊巴現時已經立即需要在家中進行隔離，無緣參與稍後時間上演的歐霸盃第3圈外圍賽。不過此一消息對於米蘭教練皮奧利而言絕對是一大打擊，皆因此前隊內已有阿利斯奧羅馬洛尼、梅沙基奧以及杜亞迪今仗無緣上陣，前鋒方面又有列比錫需要停賽，而另一位鋒將拉菲爾利亞奧同樣缺陣。

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