歐超盃︱Robbery變Snabry？ 辛尼唔想比較：我哋只係踢咗一場咋

拜仁慕尼黑上周五在德甲開鑼戰8球狂數史浩克04，翼鋒利萊辛尼除貢獻了1球外，還交出兩助攻給另一快翼基拿比，被外界立即讚美為「Robbery」再生版，但他本人就謝絕拿洛賓及列貝利兩位前輩的組合作比較，還謙稱自己未夠班。

洛賓與列貝利替拜仁攜手打了十年江山，打響「Robbery」雙翼齊飛的名堂，而拜仁今季季前簽下利萊辛尼，就是想安排他與基拿比在4-2-3-1陣式下左右開弓，複製「Robbery」昔日的威力，而且兩人今季連獲分的球衣號碼，都與兩位前輩一樣是7號和10號。

兩人上周首次搭檔後，德國球壇開始出現「Snabry」這個新名詞，作為兩人的封號，被視作「Robbery」的延續，但辛尼就不想這麼快將他們與前輩比較：「我不允許人們老是拿『Robbery』來和我們比較，他倆（洛賓和列貝利）在這間球會的10年都處於世界級的水平，但我們只踢了一場比賽，距離太遠了。」

不過，辛尼早在7月已來到拜仁，因不符資格在延期結束的上個球季出賽，眼睜睜看着一班隊友連奪德甲、德國盃及歐聯3項錦標，可想像他飢渴已久，今戰對西維爾鬥心必強。

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