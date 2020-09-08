新興運動｜日本宅男變Tricking高手 一招「龍捲旋風腳」登世界冠軍

Tricking雖然源於美國，但隨着美國超級英雄電影大賣，近年在亞洲地區越來越多人接觸這項新興運動，更有日本人從電子遊戲中認識Tricking，由「宅男」 搖身一變身成為世界冠軍。

一般人看到Tricking，大多會聯想起近年大行其道的街頭運動飛躍道（Parkour）。雖然兩者在部份跳躍及空翻的動作上相似，但本質上卻大有不同。Parkour着重在最短時間內，以跳躍、空翻、攀爬等花式動作在兩點之間移動，利用戶外環境的障礙物來挑戰身手；而Tricking愛好者更偏好在平坦表面地板及草地上訓練，着重連貫及流暢地完成一套花式動作。Tricking在歐美等地頗為流行，諸如美國及荷蘭每年都會舉行大型賽事，亞洲地區就以日韓台等地的發展較為成熟。

日本Trickng高手高橋大典是首個來自亞洲的世界冠軍。他透露自己本是一個「宅男」，經常沉迷電子遊戲。直至小五時接觸經典電子遊戲《生化危機》，被主角的動作吸引，開始邊看邊學，模仿動作練習，很快便學會後空翻，自此踏上Tricking之路。2017年，高橋大典從格鬥遊戲《街霸》的一招「龍捲旋風腳」中得到啟發，自創高難度招式勇奪世界冠軍。弟弟高橋嶺司亦受他感染接觸Tricking，兩兄弟多次蟬聯雙人賽世界冠軍，是Tricking界中響噹噹的人物。

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