英超｜英政府限酒吧開到10點 利阿戰提早15分鐘開波遷就

英國近期爆發新一波武漢肺炎疫情，單日激增超過6,000宗新症，而周三首相約翰遜發表電視講話宣佈新防疫限制措施，其中包括英格蘭地區的酒吧、餐廳及其他娛樂場所由周四開始只可以營業至晚上10時。而此舉亦影響一眾打算於酒吧睇波的球迷，所以當地時間周一晚上上演的利物浦大戰阿仙奴將會提早15分鐘開波遷就。

周一上演的利阿戰原定於當地時晚上8點15分（香港時間3:15am）開波，但因新的防疫禁令下，當日比賽完場時間將非常接近10點，所以兩家球會及英超賽會同意將開波時間提前15分鐘至8點開波，讓一眾出外睇波的球迷可睇足全場並同時不影響相關店鋪準時收鋪。而當日的頭場富咸對阿士東維拉亦會相應提前15分鐘，於當地時間下午5點45分開波。

另外，因疫情反彈之下，有指英超原定10月計劃讓觀眾重新入場，現時將被迫無限期擱置，所以負責英國本土轉播的天空體育及BT Sport兩家電視台，將依然會全數直播之後兩周的所有英超賽事。

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