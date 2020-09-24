港超聯｜愉園證疫情單方解約 加維蘭登場助傑志贏波

傑志今午在港超聯憑以2:1擊敗理文，季中從愉園轉會傑志的前西班牙小國腳加維蘭下半場登場。消息指，愉園向足總證實受疫情影響而單方面向加維蘭提出提早解約，故符合下半季上陣資格，故可在此戰上陣。

足總早前決定，除退出今季港超聯球會球員可轉會，並於復賽為新球會上陣外，如可證明受疫情而被單方面向球員解約的球員，也符合上陣資格，限期為今日。傑志及東方龍獅昨日接到足總通知，愉園外援加維蘭及土生洋將亞歷斯祖獲其前球會愉園確認因疫情而單方面提早解約，可於餘下港超聯為新球會上陣。

加維蘭在確認轉會許可後，趕及今午候命，並於55分鐘首次為傑志上陣，助隊贏波取得爭標重要3分，可惜比賽末段單刀失機，而加維蘭曾英菁英盃為愉園上陣，故不能在周日對南區的菁英盃決賽上陣。

此外，東方今午在球會社交平台公佈，季中從愉園加盟的阿歷斯祖可在餘下聯賽上陣，但因曾為愉園出戰銀牌及足總盃，故未能為東方在此兩項決賽披甲。

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