周末專題│國際米蘭組軍老少咸宜 教頭干地望打破祖記霸權

國際米蘭周六意甲初登場，上季意甲及歐霸盃都做「阿二」功虧一簣，今季繼續行「老少咸宜」政策，教頭干地望以老帶新，3-4-3陣式中每個位置都起碼有2至3名球員作替補，期望再衝擊祖雲達斯在本土的霸權。

國際在今夏轉會市場動作頻頻，除了正式從英超曼聯簽下31歲的阿歷斯山齊士外，還從羅馬簽下34歲左後衛高拉洛夫和從西甲巴塞隆拿買入33歲的智利中場維達爾，當中維達爾除了可跟智利國家隊隊友山齊士在球會重逢外，他跟干地也曾在祖雲達斯合作無間。另外，上季遭外借予卡利亞里的32歲比利時中場尼恩高蘭，以及協助德甲拜仁慕尼黑成為三冠王的31歲克羅地亞國腳比列錫，都被干地回收。其中比列錫在早前的友賽，擔入右翼衞一職。干地更表示，比列錫新一季將是翼衞首選，因他左右翼衞均可勝任。

干地「盡收天下老將」的組軍方針，除了希望加強球隊整體實力外，其實也是想利用他們的經驗帶起一班小將，年輕球員才是他們的長遠投資，當外界一直批評國際簽老將，卻忽略了該會今夏最貴兩個收購，其實是以4,000萬歐元（約3.64億港元）從西甲皇家馬德里買入21歲的摩洛哥後衞阿舒拉夫，以及用2,500萬歐元（約2.27億港元）從卡利亞里買斷上季已效力的23歲意大利國腳中場尼高路巴列拿。二人的活力，勢將可令國際的成績更上一層樓。

其實經過干地年多經營後，國際的陣容深度確是加強了不少。老的自然有一大批三字頭球星，25至28歲的當打年齡層則有比利時前鋒盧卡古、丹麥中場基斯甸艾歷臣、一對中堅斯洛伐克國腳史堅尼亞和荷蘭外援迪維積等。加上阿舒拉夫、23歲的阿根廷國腳前鋒拿達路馬天尼斯和回歸的21歲意大利U21前鋒賓拿蒙迪等人，國際老中青三代都有具實力的球員，甚至可以排出2至3個有競爭力的陣容。更何況隊中，還有18歲中堅羅倫素派路拿和18歲前鋒施巴斯坦艾斯普薛圖等被寄以厚望的新秀，即使干地突然要將陣容年輕化，並非沒有選擇。

今年51歲的干地季前坦言，不想自己執教的球隊，再居於舊東家祖雲達斯之下。他說：「我不想回頭望，也不想再經歷上季的情況（19/20球季曾就增援問題跟管理層不和，以及意甲最後以1分差距排在祖雲達斯之後得第2）。」球會主席張康陽也表示，雙方詳談解開心結後，全力支持干地今季挑戰祖雲達斯。他說：「我從沒未見過有人比干地更賣命工作，他的個性團結了我們......國際米蘭有任務、計劃和策略去爭取勝利，我們相信球隊是在正確的道路上前進。」

國際米蘭12名年過30歲老將情況

漢丹洛域

位置：門將

歲數：36歲

柏迪尼

位置：門將

歲數：34歲

高拉洛夫#

位置：後衞

歲數：34歲

蘭奴捷亞

位置：後衞

歲數：32歲

艾舒利楊格#

位置：後衞

歲數：35歲

卡華禾艾沙姆

位置：後衞 / 中場

歲數：31歲

迪岩布斯奧

位置：後衞

歲數：32歲

維達爾#

位置：中場

歲數：33歲

尼恩高蘭*

位置：中場

歲數：32歲

簡達華

位置：中場

歲數：33歲

阿歷斯山齊士#

位置：前鋒

歲數：31歲

比列錫

位置：翼衞 / 中場 / 前鋒

歲數：31歲

# = 由干地引入

* = 可能離隊

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