法甲︱美斯有諗過加盟PSG？迪馬利亞：佢一話走我就喺IG叫佢過檔

巴塞隆拿球王美斯在今年夏天明確表明希望離隊，雖然最終未有成事，不過這位33歲阿根廷球星與巴塞的合約在明年夏天完結，相信各大豪門會繼續為了美斯而「爭崩頭」。不過原來與美斯在阿根廷國家隊合作過的巴黎聖日耳門（PSG）球星迪馬利亞，近日在接受訪問時就透露，當初得知美斯想要離隊後，曾經在Instagram聯絡他，希望二人可以於PSG再度合作。

作為世界上最知名的球星，美斯今個夏天表明想離隊後，就引來了曼城、PSG以及國際米蘭爭相希望簽入這位超級巨星。至於曾與美斯在阿根廷國家隊合作過的迪馬利亞就表示，此前曾經與美斯聯絡過，商討後者轉會PSG的可能性：「當我發現美斯不想繼續留在巴塞時，我第一樣做的事就是在IG向他傳送信息，告訴他我們如何在PSG一起合作。」只不過，最後迪馬利亞的如意算盤未有打響，皆因美斯隨後表明自己無法在今夏離開巴塞。

至於上季在歐聯決賽飲恨亞軍的法甲勁旅巴黎聖日耳門（PSG），今季似乎問題多多，除了戰績未有達到預期外。在此前0:1不敵馬賽的法甲比賽中爆發衝突，除了尼馬因辱罵對手隨時被罰停賽20場外，迪馬利亞更因向對手吐口水而被判罰4場。

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