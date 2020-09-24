英聯盃︱波冇得踢照賣衫籌款 奧連特連線熱刺多得卡尼

奧連特周二對熱刺的英格蘭聯賽盃第3圈賽事，雖然因前者有17名職球員確診武漢肺炎病毒而要臨時取消，但這間與熱刺射手哈利卡尼關係密切的球會，宣佈多得熱刺球迷幫助，自周二起已透過童裝球衣的銷售籌得20,000鎊（約20萬港元）資金，部份會當作善款捐贈給當地兩間兒童醫院。

卡尼9年前以借將身份效力過奧連特，也是他首次為一隊出賽的球會，因此對這支英乙球隊充滿感情，5月時知道球會財政有困難，便出錢成為該隊的球衣贊助商，同時也以此方法為慈善組織籌款。

今屆英聯盃剛好遇上卡尼所效力的熱刺，因此球會發起了一項慈善活動，就是要球迷購買球會的童裝球衣，籌得的款項部份會撥給當地的兩間兒童醫院，其中一間「Haven House Children’s Hospice」，也就是他們作客球衣胸前所印上的字樣。

球會還呼籲買了球衣的善長人翁，可以將所買的球衣也捐出。結果，自活動舉行的周二起，球隊已從球衣銷售籌得20,000鎊，而當中不少熱刺球迷都響應了這個活動，兩隊球迷共襄善舉。奧連特便在官方Twitter特別感謝了熱刺球迷的慷慨解囊，同時也證實所有善款已捐贈至這兩間醫院。

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