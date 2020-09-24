巴塞官宣︱阿蘇免費轉投馬體會 浮動條款或逾5,400萬

巴塞隆拿周三宣佈，與馬德里體育會就蘇亞雷斯的轉會交易達成協議，合約中有浮動獎金條款，馬體會將按表現就這宗交易向巴塞支付最多600萬歐元（約5,425萬港元）。巴塞和馬體會都未有公佈阿蘇的合約細節，但據報道，這名烏拉圭球星會與馬體會簽約兩年，而馬體會在宣佈兩隊達成協議時，表示交易有待阿蘇通過體測才會落實。

以各項賽事射入198球成為巴塞隊史入球第三多球員的蘇亞雷斯，與巴塞原本尚有一年合約，但巴塞新任教練朗奴高文上月表明，33歲的阿蘇並不在其計劃之中。

巴塞在周三官宣阿蘇將加盟馬體會的聲明中亦表示，要公開感謝他的貢獻和奉獻精神，並祝他未來一切順利。巴塞又宣佈會在周四（9月24日）歐洲中部夏令時間下午12時30分為阿蘇舉行告別活動，之後會有遙距記者會。巴塞官方數碼平台Barça TV+蘇亞雷斯告別的相關活動。

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