港超聯｜廖國文執法 傑志靠兩角球險勝理文

港超聯周四於小西灣運動場繼續閉門上演，傑志分別於上、下半場籍角球取得入球，以2:1擊敗理文，反壓對手升上聯賽榜次席。

賽前理文僅落後榜首的東方龍獅兩分，有機會在今仗賽後升上榜首。傑志上周六戰畢東方後有四日休息，理文僅有兩日。上仗傷出的傑志隊長黃洋可正選領軍，亦有由愉園轉投的新援加維蘭可以註冊，先列後備；理文則有顏樂楓停賽，其位置由黃俊皓取代。今仗由「銷魂B」廖國文擔任球證。

傑志甫開賽就有較多攻勢，特別死球最具威脅，高美斯就在15分鐘接應罰球僅僅頂斜。上仗受傷的黃洋多災多難，他在17分鐘防守尼迪利時倒地，更被對手踩中心口，引起雙方一輪小衝突。理文攻勢不多，但在22分鐘有一次極具威脅埋門，尼迪利禁區頂被逼甩，但皮球溜向傑志禁區方向，亞哥斯達快腳傳予後上的余沛康，後者射遠柱斜出。

戰至31分鐘，傑志打開紀錄，由陳晉一開出角球，高美斯搶點前柱頂入，傑志領先1:0。然而，傑志未能把優勢再入更衣室，余沛康一次左路傳中，黃洋攔截時皮球彈中右手，廖國文判12碼，尼迪利射入，為理文在42分鐘追成1:1平手。

易邊後傑志繼續以死球製造威脅，61分鐘陳晉一罰球斬入禁區，理文門將袁皓俊出迎時，在沒有被碰撞情況下甩手，傑志轉折把球送入龍門，廖國文卻判傑志犯規在先。但傑志在83分鐘終於再入一球，同樣是陳晉一開出的右路角球，朴俊炯遠柱頭槌二傳，唐建文門前飛身頂入，傑志領先2:1。其後理文大舉進攻，史雲斯頓分別傳予加維蘭及蘇沙單刀均被袁皓俊化解，傑志最終以2:1勝出，取得朱志光重掌傑志帥印後首勝。

傑志全取三分後，與理文同樣得13分，對賽成績不分高低，以得失球差力壓理文，升上次席。

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