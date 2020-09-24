划艇︱22歲香港代表陳至鋒 兩個月內三破世績

兩個月內三破世績！年僅22歲的香港划艇代表陳至鋒，繼七月及八月連破Concept 2室內賽艇（滑軌）30分鐘及四分鐘項目兩項世績後，他於本月17日挑戰輕量級男子19至29歲42,195米（全馬距離）項目，並以2小時32分32.5秒的時間打破加拿大Sam Garber保持的2小時36分46.9秒的世界紀錄，下周一將恢復正常訓練的陳至鋒將專心爭取東京奧運入場券。

陳至鋒表示：「自己一直希望挑戰賽艇機馬拉松，但因預備比賽無暇參與挑戰，現在受疫情影響，沒有比賽，所以決定將計劃付諸實行。而全馬是一個非常長距離的項目，除了講求耐力，亦需要耐性，所以這次比以往更具挑戰性。」陳至鋒並無參與馬拉松的比賽經驗，賽前主要於網上參考馬拉松跑手比賽，並綜合教練們於其他訓練上給予他的意見，最終挑戰成功，並於9月22日獲Concept 2認可。

陳至鋒曾於7月28號以8,772米刷新30分鐘項目的世績，事隔九日，他於8月5號於四分鐘內划出1,321米，再創世績。

陳至鋒在疫情期間除與家人共餐外，都盡量留在體院，又於放假期間加操，進行賽艇機及單車機訓練，他表示：「現時會專注加強自己生理及心理質素，目標是希望爭取成績，成為香港奧運代表，預備來年奧運資格賽。」

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