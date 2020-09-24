拆局︱車仔快換一號門神 紅魔拖肥難再執迷不悔

阿列沙巴拿加兩年前由畢爾包以7,160萬鎊上「車」，打破門將最高轉會費紀錄，可惜這兩年發展不似預期，動輒在比賽「派膠」連累球隊。作為像車路士這樣有本錢爭標的列強，意識到若門將一環永遠無法「執正」，可能又要賠上錦標。

事實上，車仔絕不想自打嘴巴，當年將阿列沙巴拿加捧上全球最貴門將之位，棄用他等同認了他們投資失策，所以不論沙利或及後林柏特上任，就算他有犯錯，最多也是雪藏一段時間後就「解凍」，繼續給予他機會，只可惜Kepa似乎真的不成材，新球季又再「派膠」，上輪英超大戰利物浦在踢少1人的劣勢下「送禮」，使本身已落後1球的藍軍完全無法翻身，相信這場比賽令車仔更下定決心加速簽新門將，結果踢完周三英聯盃，翌日即宣佈艾度亞文迪來投。

門將對一支球隊的重要性，近年似乎越來越顯眼，好像當年迪基亞全盛時期，可以替曼聯一季保住10多分，再看看兩支近年鬥餐死的英超爭標雙雄利物浦與曼城，現在分別擁有已達世界級的兩位巴西門將艾利臣比加及艾達臣摩拉斯，關鍵時刻起作用，回想紅軍當年由米洛列特及卡利奧斯把關，後防令人提心吊膽，最深刻就是2017/18球季歐聯決賽，卡利奧斯兩個犯錯就直接埋葬了紅軍的錦標夢。

曼聯目前也遇上和車路士一樣的問題，迪基亞很明顯水準有下滑跡象，犯錯陸續增多，上周首仗對水晶宮所失的3球，雖然「孭鑊」的是域陀連迪路夫，但這位紅魔首席門將也在比賽早段曾在後場交錯波，差點讓對手射入；曼聯比車仔幸運的是不用外購，回收了去季在錫菲聯表現出色的甸恩軒達臣，剛在英聯盃對盧頓一仗馬上帶來神救，看來領隊蘇斯克查在球季餘下時間，確實要想想門將位置需否換人。

今季加入占士洛迪古斯後頓成黑馬的愛華頓，同樣要考慮他們的正選門將比克福特是否靠得住。周三英聯盃5:2大勝費列活特一仗，失的兩球就是這位英格蘭國家隊門將「甩轆」，一球被中堅米克堅尼所害，情急下解圍將球踢給對手射入，另一球就將敵軍的倒掛射人擋入了自家大門，拖肥球迷甚至領隊安察洛堤見到這兩幕，又如何對自己的球隊未來有信心呢？

文：盧卡東尼

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