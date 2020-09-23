喺上周六新季英超首戰失利嘅曼聯，到周二終於贏到今季首場勝仗，憑住桑馬達、拉舒福特同格連活特先後建功，喺英格蘭聯賽盃第3圈作客以3:0大勝英冠嘅盧頓。不過今場嘅焦點就落咗喺取代迪基亞出任正選嘅甸恩軒達臣，除咗「地標」上陣之外，仲要喺比賽末段作出神救，幫助紅魔力保不失，賽後就連領隊蘇斯克查都不忘大讚甸恩軒達臣嘅表現。

今場係曼聯同盧頓自1992年之後首次交鋒，對比上場輸畀水晶宮一戰，蘇B喺正選陣容上作出咗10個調動，兩場都出任正選嘅只有哈利馬古尼，除咗新兵雲迪碧克正選之外，就連門將甸恩軒達臣都正選上演「地標」。雖然曼聯上半場形勢佔優，但都要踢到44分鐘先打破僵局，由班頓威廉斯博到12碼，桑馬達操刀射入幫紅魔半場領先1:0。

軒達臣力阻盧頓追和

下半場紅魔遲遲都未搵到第二個入球，仲差啲要喺81分鐘俾對方球員洛克爾頭槌追成平手，不過上季外借錫菲聯有出色表現嘅門將甸恩軒達臣就做齣好戲，飛身擋走對方攻門，令盧頓冇辦法追和。之後紅魔就靠拉舒福特同後備入替嘅格連活特各入一球，以3:0大勝晉級，第四圈將會對白禮頓同普雷斯頓嘅勝方。

第一次為曼聯一隊把關就可以保持清白之身嘅甸恩軒達臣，賽後就喺社交媒體上發表自己嘅「地標」感想：「我一生人嘅夢想就係呢一日！為我熱愛嘅球會『地標』，感覺實在難以置信！保持清白之身加上取得勝利！」眼見甸恩軒達臣第一場就有表現，一眾紅魔迷都喺社交媒體上邊讚不絕口：「恭喜甸恩！神奇嘅撲救，紅魔未來已經掌握喺安全嘅手上。」、「甸恩喺成場比賽都全神貫注，直到81分鐘前，幾乎冇任何事要做，佢係未來嘅英格蘭及曼聯一號門將。」

蘇B勸格連活特練頭槌

至於今場後備入替都有進賬嘅格連活特，早前代表英格蘭作客出戰冰島嘅時候爆出「約炮醜聞」，好在呢位後生仔喺場上表現唔差。不過蘇B就覺得如果格連活特要繼續進步嘅話，技術都要變得更加全面：「其實我球員年代都唔係企喺中路搵食，我大部份入波都喺龍門口兩側射入。如果格連活特想要做一位9號仔，佢就要好好改善頂上工夫。其實我都經常同佢講，如果佢想嘅話，我都唔介意佢嚟搵我練習吓頭槌。」