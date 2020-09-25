漢堡網賽｜薛施柏斯阿古特入八強 卡漢真諾夫爆冷出局

周四漢堡網球公開賽16強賽事，2號種籽的薛斯柏斯輕鬆以盤數2:0擊敗烏拉圭球手古華斯，打入八強；男單世界排名第11位的西班牙球手阿古特，也在打足三盤下贏盤數2:1過關，惟8號號種籽卡漢真諾夫就爆冷連輸兩盤予沒有種籽排名的塞爾維亞球手拿祖域出局。

現年22歲的希臘新星薛施柏斯是去年ATP年終賽冠軍，也是男單世界排名第六的球手，今戰面對非種籽的古華斯可謂實力超班，但他首盤一度被對手迫和4:4，幸及後他能挽回四個破發點，以7:5先下一城；次盤經過調整後，薛施柏斯再贏一盤6:4，打入八強，對手將是以6:1、6:2爆冷擊敗8號號種籽卡漢真諾夫的拿祖域。卡漢真諾夫在八月ATP賽季重開後表現欠佳，參與的四個賽事包括辛辛那堤大師賽、美國網球公開賽、意大利網賽和今次的漢堡網賽，全部均在16強或更早止步。

至於4號種籽阿古特面對德國球手高爾普費，首盤先贏6:3後，次盤意外失3:6被追平盤數，幸好他決勝盤再大勝一盤6:3，成功躋身八強，他將與5號種籽的俄羅斯球手魯布列夫爭入四強。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1140/2019

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！