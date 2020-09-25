歐霸外 │ 伊巴中武肺缺陣照贏「波」 AC米蘭晉級附加賽

AC米蘭周四在歐霸盃外圍賽第三圈賽事，雖有瑞典神鋒伊巴謙莫域感染武漢肺炎缺陣，但仍能在主場以3:2險勝挪威的波杜基林特。

開賽後15分鐘，卡斯柏真卡為波杜基林特先開紀錄，但AC米蘭在短短106秒後，便藉土耳其中場查漢奴古的遠射追平1:1。32分鐘，因為伊巴缺陣而首次獲得正選上陣機會的羅倫素哥林保，為主隊反超2:1。易邊後5分鐘，查漢奴古攻入個人今仗第二球，AC米蘭領先3:2。贊斯侯治於55分以一記25碼外遠射，為波杜基林特追成2:3。雙方之後再無入球進賬，AC米蘭最終贏3:2晉級。他們下周將會在歐霸外附加賽，遇上葡超球隊里奧艾維。

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