英聯盃 │ 李安戴納「地標戰」入波 曼城2:1淘汰般尼茅夫

衞冕的曼城周四在英格蘭聯賽盃第三圈，憑着李安戴納與菲爾科頓兩名小將各建一功，於主場以2:1擊敗般尼茅夫。

首次代表曼城一隊上陣的李安戴納，開賽後18分鐘便先開紀錄，般尼茅夫雖然在四分鐘後便由森蘇列治追成1:1平手，但菲爾科頓在75分鐘的失球，最終協助藍月亮贏2:1晉級。

「我從小就渴望升上一隊踢球，今晚終於首次登場，並有一球進賬，這種感覺實在是太好了」年僅17歲的李安戴納說。「對於獲派正選上陣，我最初也有點震驚，甚至不敢相信，只好盡我的努力，這對我的前途，是正面的一步。領隊將所有年輕球員都放進大軍之中，讓大家吸收經驗，這真的是最好不過了。」

李安戴納是史篤城前「手榴彈專家」戴納的兒子，曼城領隊哥迪奧拿亦對這位鋒將讚不絕口。他說：「他的身體條件跟我們其他前鋒不同，我們在操練當中看到了他的埋門很厲害。現在他要保持冷靜，繼續努力。他的表現真的很好，我們很高興。」

曼城在下周的第四圈賽事，將會作客出戰般尼。

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