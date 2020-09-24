法網︱娘娘停派福利IG冇比堅尼睇 寶查獲外卡再戰大滿貫專心打好波

曾經被譽為在女網壇前途無可限量，加拿大昔日美少女寶查，經過豐收的2014年後，花邊新聞不斷，球壇成績卻每況愈下，世界排名由最高的第5位跌至去年年終低位262位。寶查過往在其社交網站總是不吝嗇地上載她穿上比堅尼泳裝的養眼照片，但「娘娘」早前表示這些福利已經停止供應，決定專心打好波。娘娘今年世界排名有所回升之餘，亦獲發外卡能夠出戰下周日開波的法網賽事。

26歲的寶查，已有超過一年沒有在其IG上載泳衣相片。她說：「我確是刻意避免上載比堅尼泳照。有人認為你去做這些事情，便等如疏於網球或其他事情。事實上經歷了很多起跌，順境時很多人喜歡你，逆境是很多人不滿你，很多人單從你在社交網的資訊去作出批判，現在我已感到透支，不會再去理會網民的反應和意見，只做我喜歡做的事情。」

寶查在14年成績出眾，首三項大滿貫賽事兩度躋身四強，並在溫網打入決賽，經歷隨後低潮之後，今年積極比賽，年初澳網於外圍賽出局，停擺後成績始見回升，上月布拉格網賽打入八強，之後到今月初的伊斯坦堡盃賽事，更是四年來首次躋身WTA決賽，惜戰至決勝盤的搶七戰，不敵羅馬尼亞球手瑪莉亞迪芝屈居亞軍。自17年法網起寶查在大滿貫賽事都未能突破次圈成績，今次獲外咭再戰法網，力爭更佳成績。

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