法網抽籤 │ 拿度爭13冠抽好籤 迪安首圈硬撼施歷

周日揭幕的法國網球公開賽公佈抽籤結果，12屆男單冠軍拿度在首圈將會面對謝利士莫夫，上兩屆均屈居亞的迪安，則會出戰克羅地亞名將施歷。

現年34歲的拿度，除了要爭取個人第13屆法網冠軍外，亦有望趁着費達拿因傷休戰，追平對方的20項大滿貫男單錦標紀錄。被列為2號種籽的拿度，在首圈會遇上世界排名第83位的白俄羅斯球手謝利士莫夫。雖然兩人以往從未交過手，但拿度歷年在法網的戰績為93勝2負，預料將可輕鬆過關。

較早前贏得意大利公開賽冠軍的「一哥」祖高域，將會以頭號種籽身份出戰，他在首圈的對手，將會是來自俄羅斯的重炮手卡積洛夫。至於剛在美網封王，贏得個人首項大滿貫錦標的迪安，首戰就會遇上克羅地亞的施歷。英國球手梅禮與15年冠軍華域加的對碰，亦是男單首圈較矚目的戲碼。

女單方面，頭號種籽哈蕾普將會出戰蘇列比絲，美國老將莎蓮娜則會與姬絲迪安交鋒。

另外，周四有多名球手宣佈退出今屆法網，包括世界排名第10的賓絲。連同這位瑞士球手，已有四名女單世界前10球手棄權，另外三人為「一姐」芭迪、剛在美網封后的大坂直美，以及上屆法網冠軍安達絲古。男單的華奧歷與華達斯高亦決定退賽。

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