拍拖一個月閃電訂婚 巴神迎娶意國真人騷性感女星

意大利前鋒巴洛迪利自上季離開家鄉球會布雷西亞之後，目前仍然「待業」在尋覓新球會落班，職業生涯走下坡。雖然球場失意，但「巴神」情場就非常得意，事關他與拍拖一個月的意大利電視真人騷女星Alessia Messina閃電訂婚，將迎來人生一個新階段。

現年30歲的巴洛迪利今夏離開降班至意乙的布雷西亞後，現時仍然是自由球員身份。數月前有報道指，這位前曼城和利物浦射手獲羅馬尼亞球會克盧日有意簽入，近日又傳與意甲熱拿亞和意丙的科莫拉上關係，巴神最終在落戶哪間球會，仍然有特落實，不過場外的他，就已傳出與女友訂婚的好消息。先介紹一下巴神女友，現年27歲的Alessia Messina同樣來自意大利，是人氣電視真人騷《Big Brother》意大利劇組的影星；她同時是位模特兒，經常在個人IG大晒性感照和水着照，向網民派福利，其賬號擁有超過50萬粉絲追蹤。她也經常現身在其他節目真人騷，如《Temptation Island》和《Grande Fratello》。

意大利雜誌《Chi》本周就刊載了她與巴神在一間西西里餐廳用餐的照片，還有一張兩人甜密親吻的合照，雜誌引述巴神「我訂婚了，我戀愛了！」的說話，來宣佈兩人訂婚的消息，真是甜蜜滿瀉。據報他們拍拖已經有一個月時間，有指女方還帶了巴神回西西里的家中見家長。至於巴洛迪利，此前已經育有兩名孩子，但早前與巴西31歲模特兒Dayane Mello傳過緋聞，巴神就澄清已很久沒見過對方了，看來已經認定了Alessia Messina是未來太太。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1140/2019

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！