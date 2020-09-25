德甲｜多蒙特搵全球最性感運動員特訓 曉姆斯跑輸400米攰到瞓地！

德甲新季開鑼一周，多蒙特上周六便於主場3:0大勝慕遜加柏，取得新季首勝，但他們已經在密鑼緊鼓加操備戰。為增強球員的身體質素，蜜蜂兵團日前找來有「全球最性感運動員」、「性感波斯貓」外號的德國美女田徑跑手艾莉卡舒米特（Alica Schmidt）特訓，她除與蜜蜂球員進行伸展練習，還落場與後衞曉姆斯來一場400米賽跑，結果後者累到要躺在地上！

本報今年四月已經介紹過艾莉卡，身高180標準模特兒身材，一身肌肉均稱亦恰到好處，配上古銅色健康肌膚，她被澳洲雜誌《Busted Coverage》評選為全球最性感運動員，其IG有近100萬粉絲追蹤。主項跑400米的她，是運動品牌Puma代言人，而該品牌也是多蒙特的贊助商。她日前就來到蜜蜂兵團主場為一班球員訓練，她首先與後衞曉姆斯、梅尼亞、文路爾艾簡治和中場柏斯歷克等人，進行弓步和伸展訓練；後來艾莉卡還與曉姆斯轉到田徑場練跑。前者是歐錦賽U20女子4x400接力銀牌、U23 4x400接力銅牌得主2014年，後者是德國世盃冠軍，兩人進行一場400米比賽，到底誰勝誰負？

據報艾莉卡最後大幅拋離曉姆斯，從她上載的IG Story中可見，這位蜜蜂後衞賽後累得攤在地上，大叫「啊！天呀！」，表示自己「真的低估了」與艾莉卡賽跑所需的體力，後來就連走路也顯得艱難。不過艾莉卡沒公佈最後由誰勝出比賽，僅稱這場賽跑對她倆來說都不容易，她還「賣關子」叫大家留意她的Youtube頻道。

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