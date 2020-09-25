歐超盃｜「查馬」7年後再加時入波 梅拿：佢係歐超盃先生

歐聯冠軍拜仁慕尼黑周四憑着後備上陣的查維馬天尼斯，在加時階段頭槌破網，以2:1險勝歐霸盃盟主西維爾。其實這已是查維馬天尼斯第二次在歐洲超級盃加時建功，難怪隊友湯馬士梅拿也要稱他為「歐超盃先生」。

早在13年歐超盃，查維馬天尼斯亦曾以後備殺手姿態，在加時取得關鍵入球，協助拜仁逼和車路士2:2，最終互射12碼後更贏5:4捧盃。當年亦有份跟他並肩作戰的湯馬士梅拿說：「我們真的很高興，真的是難以置信。西維爾是很頑強的對手，經過120分鐘交戰後，我們真的很累了。我們全隊也很努力，雖然未在最佳狀態，但仍能顯示出王者風範。恭喜我們的球隊，以及查維馬天尼斯，我們的『超級盃先生』。」

身為捧盃功臣的查維馬天尼斯則說：「我一直都希望為拜仁獻盡全力，而今日正顯示了這一點。就算只有10至15分鐘上陣時間，我也會嘗試協助球隊，包括今日的入球。能夠第二次贏得這項錦標，我在13年一屆亦有入球，我真的很高興。」

連同今仗在內，拜仁在各項賽事已連續32場不敗，包括連贏23仗。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1140/2019

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！