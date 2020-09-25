一周人語│下月滿18歲會改名 Sophia：對舊名有點不捨

今次訪問尾聲，問Sophia的名字「珈嘉」可有特別意思，怎知她自爆即將改名，難怪在「紀念裙」上看到有同學叫她「妤名」，這正是她的新名，下月九號滿18歲時就會在新身份証上換上這名字，幸好她一直以Sophia Wu在國際羽聯比賽上登記，不用大費周章去改。

Sophia解釋說：「其實這個新名已改了一年多，同學們都知，父母想等我滿18歲換身份証時才正式用這名，現在對舊名有點不捨，父母說我的舊名不夠靚，對劍擊及身體都不好。」

香港劍壇也有改名先例，香港男重一、二哥方凱申及何瑋桁都曾改名，原名方喬的凱申於2016年改，今次Sophia也是請了同一位風水師傅改名，師弟何瑋桁，原名何施浩，受師兄影響而改，希望各人都有個更好的發展。

記者：徐嘉華

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