NBA季後賽｜金塊再演奇迹反cup有難度？ LBJ生涯領先3:1未嘗一敗

湖人周四在季後賽西岸決賽第四回合以114:108擊敗金塊，場數領先至3:1，晉級總決賽在望。對金塊來說，落後場數1:3一點都不陌生，他們已先後於首、次圈落後1:3下，奇迹反勝爵士和快艇晉級。可是，金塊西決的對手是湖人，紫金兵團攻防兩端以及勒邦占士（LeBron James）和安東尼戴維斯（Anthony Davis）的威力不容小覷，金塊會否出局，關鍵就在周六第五回合。

金塊周四不敵湖人後，已是今季季後賽第七次陷入出局邊緣，不過他們憑着一股「打不死」精神，在首圈和次圈都分別落後爵士和快艇場數1:3下，頑強地兩次奇迹反勝晉級。結果打至西決，熟乘的局面又再度出現。金塊教練米高馬龍（Michael Malone）賽後表示，強調球員的籃板和防守能力將很重要：「這是西岸決賽，第四場，如果他（球員）不能在防守端幫助到球隊，他不應該在球場上。我們需要搶得籃板，取得優勢，我們今晚有太多攻勢都是沒有籃板的。」今場拿下34分的謝美梅禮（Jamal Murray）也表示：「我們今場犯下太多毛病，要好好改善才行。」

有外國網站賽後為第五戰作出預測，認為湖人G5獲勝晉級總決賽的機率高達94%；在湖人隊史上，球隊季後賽37次領先場數3:1下，有達36次成功晉級，只曾一次被逆轉。而回顧湖人今季季後賽，首、次圈皆能在領先場數3:1下，淘汰拓荒者和火箭晉級。LBJ賽後則透露，知道梅禮在勝負關頭必定會出手：「我知道關鍵時刻，梅禮必定會去（得分），我便告訴隊友，我會守他。」他職涯季後賽生涯當中，領先場數3:1的優勢下，他未曾落敗過。不過，兩度完成1:3的落後逆轉的金塊，一眾年青球員有着堅毅意志，且梅禮於今季季後賽第四節及加時比賽得分榜排名中，以151分高踞榜首，加上有祖傑（Nikola Jokic）每每在緊要關頭挺身而出，比賽仍然存在很變數。

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