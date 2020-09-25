CALL4VAN太子女●一周人語│迷惘過後放下中學生身份 符珈嘉全職投入花劍夢

年僅17歲的「少女劍手」符珈嘉（Sophia）用「迷惘」來形容自己這一屆DSE，疫情令考期一延再延、放榜遇上第三波也只得網上睇成績，畢業典禮、畢業旅行、謝師宴全部凍過水；幸好她早決定投身全職運動員，七月一日正式「返工」，未來劍擊為主，理大學業為副，向自己的花劍夢邁出一大步。

Sophia慶幸自己手上還有這件「紀念裙」見證自己完成中學，整條藍色的協恩校裙滿是同學寫上的字，比起一般的紀念冊更別出心裁，她說：「疫情一月開始爆，我們已有心理準備隨時停課，大家就在停課前將自己校裙傳給同學寫。」

時光倒流兩年前，Sophia讀中四，同學們生活無憂，開心過着中學生生活，她卻徘徊於兩難，轉全職？還是繼續讀書，為2020年DSE準備呢？她選擇後者，就算遇上武漢肺炎，她也沒後悔，更多謝自己的選擇。

她說：「文憑試遇上疫情這上半年，令我好迷惘，包括DSE考試改期，期間溫書都不知有沒有用，不知考試會否取消，到考試期間，又不肯定是否順利考完所有科目，七月放榜，以為可以跟同學一齊返學校睇成績，怎知第三波疫情殺到，我們只能在屋企上網睇成績。」

縱使「迷惘」地過了大半個中六，買好的謝師宴裙可能要延至明年才用得着，原定七月中的謝師宴未知延至何時，11月的畢業典禮以及跟同學約好的台灣畢業旅行都凍過水，但Sophia仍慶幸自己中四那年的抉擇：「中四開始很多出外比賽的機會，不太兼顧到劍擊訓練同學業，很多課堂都上不到，爹哋、媽咪讓我自己選，最後我決定學翼和劍擊一齊繼續，至少有張文憑試的Cert，以後退役都多一點選擇，這個過程亦發現自己原來都幾自律，想做的事，只要分配好時間，我是有能力做到的。」

Sophia今年DSE報考了六科，雖然成績沒預期好，但也夠分入讀理工大學的市場學系；劍擊方面，也交出亮麗成績，2017年未滿15歲已開始奪亞青獎牌、2018年雅加達亞運，她以15歲之齡參加團體賽（隊員包括師姐廖恩蔚、張楚瑩及鄭曉霖）、去年亞青，她一口氣奪三面獎牌，七月一月正式成為全職運動員，未來以劍擊為主，理大學業為副，延長修讀年期，這些，她都多得父母全力支持自己追夢。

Sophia很幸運，有對廿四孝父母，爸爸符棨朝是CALL4VAN的創辦人，不單平時管接送，還曾在公司的專頁上直播劍擊比賽，希望更多人認識劍擊，至於曾打過學界劍擊的媽咪Joey，更為了女兒報讀運動心理學的課程，Sophia說：「很多傳統父母都會以子女的學業為重，會覺得香港玩運動冇出色，但我的父母不一樣，我小時候他們已鼓勵我去做自己想做的事，給我好大自由，中四時是否轉全職，他們都肯放手給我選。」符媽媽學了運動心理學後，不時協助女兒在比賽中放鬆自己，賽後一齊檢討，Sophia坦言幫助很大。

除順利升讀大學外，Sophia亦於七月一日正式成為體院全職運動員，訓練比以前多一倍至接近一星期練30小時，將興趣變為職業，一切對她來說都很新鮮，只是疫情一日未受控，也難有海外比賽機會，她對上一次出外比賽已是去年12月的法國世界盃，她說：「現在感覺也有點像DSE時迷失，不知何時才有比賽，缺乏動力去練。」Sophia坦言好掛住出trip比賽，以前試過一個月出兩次trip，去到一些未去過的國家比賽時，會特別興奮。

訪問這天，她帶了去年安曼亞青拿的一銀兩銅，除了是第一次去安曼、感覺當地人很熱情外，這三塊牌更是小妹妹的成長印記；Sohpia四歲開始學劍、小六已打遍學界無敵手，上到中學的劍擊路也得心應手，唯獨2018錯失青奧資格、同年的亞青賽，負責「守尾門」的她先勝反輸下打失兩塊團體獎牌，令她無法釋懷，到2019亞青賽，在八強團體賽再遇上一年前反勝自己的菲律賓隊，再次守尾門的她克服一年前輸波的陰影，連取少年組及青年組四強席位，最後奪得兩銅，她說：「無論是青奧還是亞青，都是輸在不懂如何處理壓力，能在去年亞青克服『陰影』奪三牌，令我倍添信心。」Sophia此仗的銀牌來自少年組個人賽，在四強大落後下連追對手，最後「決一劍」時反勝入決賽，十分難忘。

DSE告一段落，只是疫情未知何時會完，但也不會阻礙Sophia的全職路，她已定下目標，為 2022杭州亞運及2024巴黎奧運而努力；這位全職「新鮮人」下月九號將滿18歲，在換新身份証那天亦將告別「符珈嘉」這名字，新改的名叫「符妤名」，父母找風水師傅改，希望女兒有更好的未來。

符珈嘉小檔

英文名：Sophia

年齡：09/10/2002 （17歲）

10月改名：符妤名

就讀學校：理工大學（市場學）一年級

主項：花劍

開始學劍： 4歲

開始代表香港：14歲

現香港女花排名：第五

難忘成績：

2019安曼亞青賽：1銀（少年組個人賽）、2銅（少年組團體、青年組團體）

2019千葉亞洲劍擊錦標賽：銅牌（團體）

2019曼谷亞洲U23劍擊錦標賽：銅牌（團體）

2018杜拜亞青賽：銀牌（少年組個人賽）

2018馬尼拉亞洲U23劍擊錦標賽： 銀牌（團體）

2017泰國柯叻亞青賽：銅牌（青年組團體）

2016 第23屆東京都少年劍擊錦標賽：銅牌（個人賽）

記者、攝影：徐嘉華

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