意甲｜效力國際一季離隊 高甸正式投卡利亞里

意甲球會卡利亞里周四在官方網站和Twitter公佈，正式從國際米蘭免費簽入烏拉圭後衞高甸，雙方簽下一份三年約，是這位前西甲球會馬德里體育會隊長於近年再度轉會。

現年34歲的高甸去夏灑淚告別馬德會後，效力國際一季便匆匆離隊，去季他協助國際在意甲取得聯賽榜第二位，兼躋身歐霸盃決賽。他在各項賽事共為國際上陣36場，取得2個入球。高甸轉投卡利亞里後，合約將至2023年6月屆滿，球會也在官網發聲明歡迎他：「強悍的領導才能，場上令人驚嘆的魅力，卡利亞里簽入了一位絕對有着國際水平的球員，其中一位最強的中堅，高甸最有名的，是他應對和預測對手的動作，然後作出相應的防守。」這位烏拉圭後衞加盟後的首要任務，就是帶領目前在意甲排第六的卡利亞里，取得更高位置。

高甸也在個人Twitter貼出自己轉會的相片，在此之前他就發文向國際球迷道別：「感激整個國際米蘭大家庭，這年對我的情誼和尊重。過去一季相當緊湊也是非常不同的，但我認為我們的表現很出色，我們成功把球隊帶回聯賽榜的前列位置。我會帶着所有球迷的回憶前進，你們才是令球會進步的真正因素，當然還有我的隊友和球會每天努力工作的職員，常常以笑容對待我，為你們送上擁抱和祝福。」

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