英超｜武肺將累紅魔損失逾10億 羅致辛祖企硬8.8億唔再加

根據ESPN及《電訊報》等媒體報導，10月中旬會公佈年度財政報告的曼聯，將因武漢肺炎疫情的禍害，錄得超過1億鎊（約9.9億港元）的虧損。

曼聯在過去半年的財政損失據報已超過7,500萬鎊，因此一般估計他們去到年底，虧損可能已超過1億鎊。消息人士透露，由於疫情下規定閉門作賽，紅魔每逢主場賽事都失去400至500萬鎊的收入，再加上上屆歐霸盃移師中立場舉行，目前已經減少了共4,500萬鎊的收入。

英國政府最近放棄10月重開球場的計劃，季票無法出售，可想像紅魔的損失會持續下去，而且這個預期虧損，未計算上季英超因無法如期完季，球會要退還給廣播公司高達2,000萬鎊的轉播費。

身為全球最賺錢的其中一間大球會，紅魔也敵不過武肺陷入財赤的困境，也難怪他們在轉會市場不敢再出手太闊綽，在斟介多蒙特翼鋒查頓辛祖一事上，傳已「企硬」只會出9,000萬鎊（約8.8億港元）的轉會費，就算對方如何獅子開大口，他們都決定不為所動，不求勢必要購入這位英格蘭新星。

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