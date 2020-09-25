英聯盃 │ 擺烏龍換出功臣沙基利 高普：我以為佢拗柴

利物浦周四在英格蘭聯賽盃第三圈，作客以7:2大勝林肯城，先開紀錄的梳頓沙基利表現出色，但卻於75鐘被調離場，紅軍領隊高普賽後解釋，純粹是他誤以為這位瑞士中場扭傷足踝，才安排拿比基達入替。

上季受到傷患困擾，甚少上陣機會的梳頓沙基利，開賽後9分鐘便藉一個美妙的罰球，為利物浦先開紀錄，而他今仗墮後中場擔任串連角色，亦相當稱職。「沙基利踢了一場很了不起的比賽。雖然要擔任一個較為陌生的位置，墮後到中場，但他的表現真的很好。（把他調離場）是我犯了錯，我見他摸了足踝兩次，以為他扭傷了，於是便作出了換人調動，但原來他完全沒有問題。」高普說。「他踢了一場很好的比賽，那些罰球真的很出色，特別是射入了的一球，真的很美妙。我從來沒有懷疑過沙基利的質素。」

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