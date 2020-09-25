西甲｜ 蘇亞雷斯正式上「馬」 簽約2年做9號仔

烏拉圭前鋒蘇亞雷斯周五正式由巴塞隆拿轉投馬德里體育會，周四這位33歲的前鋒已經通過體測，雙方簽約2年至2022年，據悉他將會穿起球隊的9號球衣。

蘇亞雷斯效力巴塞6年，上陣283場攻入195球，是球會神射手榜的第三位。不過，在朗奴高文上任後，蘇亞雷斯已經一早被認為是這位荷蘭教頭的清洗對象，本以為他會轉投到意甲班霸祖雲達斯，但周四巴塞為他舉行的記者會宣佈離隊時，並宣佈他將會加盟另一支西甲球隊馬德里體育會。

周五馬體會亦在社交媒體宣佈，蘇亞雷斯周四已經通過體測，並與球隊簽約2年，正式成為馬體會的球員。據知蘇亞雷斯的轉會費為600萬歐元，他甚至有機會在下周日馬體會新球季首戰對CF格蘭納達時「地標」。

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