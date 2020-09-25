Goal富帥：捧全北汽車撞散尚武

星期二嘅失利令小弟需要反覆思量下日職嘅策略，所以今個星期由日職轉戰韓職，不過韓職之前就整番場葡撻試試佢先。賓菲加喺葡超第一場就旗開得勝以5:1大炒法馬利卡奧，班霸嘅力量就不容忽視㗎啦，呢場面對住首輪都贏波嘅對手摩里倫斯，摩軍上場雖然贏波，但該戰對手新升班，冇人又冇物，仲要下半場開波冇耐紅咗件先畀摩里倫斯咁輕易贏到兩球。但又不過咁，往績上睇，賓菲加又好少大炒摩里倫斯，馬交亞洲盤賓仔要讓到兩球/兩球半，季初讓到咁深又多咗啲嘅，所以大膽少少博摩里倫斯下盤，就算輸兩球都收錢嘛。

講返心水推介，我嘅故鄉南韓職業聯賽，首兩循環都俾全北汽車玩到儍，去到季尾就見正常番，嚟到第三循環爭標組，下周日作客尚州尚武，對手呢支軍方背景球隊贏輸都同你講拜拜，咁就當然搵隊會爭勝嘅球隊去投資啦，全北汽車就行返直線唔再轉彎抹角，咁就值得投資喇，全條直路暢通無阻去爭冠軍，初盤全北汽車讓半/一就一定要上盤。

水原回勇護級有望

講完爭標就講吓護級，另邊廂周六水原藍翼主場對FC首爾，早前水原成功逼和浦項制鐵，睇到有回春嘅現象，上仗再贏FC江原，今仗食住個氣勢憑主場之利，希望喺首爾身上攞返三分，咁樣就可以令到護級組形勢更加激烈，之後嘅比賽就更加值得投資。

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。

文：黃耀富