NBA季後賽｜最後4分鐘籃板贏9:1奠勝 湖人領先金塊3:1總決賽在望

周四季後賽西岸決賽湖人鬥金塊第四回合，上仗被追回一場的「紫金兵團」，今戰在最多領先13分的優勢下，第四節幾乎再被金塊的謝美梅禮（Jamal Murray）領軍逆轉，幸好湖人末段靠籃板取勝，最後4分19秒起取得9:1的籃板優勢，且憑安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD）取得34分、5籃板和3助攻，以及勒邦占士（LeBron James）交出「準三雙」26分、9籃板和8助攻下，湖人最後險勝金塊114:108，領先至場數3:1。只要再贏一場，便可殺入NBA總決賽。

湖人的「大球陣」自第二回合起看似已被金塊拆解，球隊今戰的禁區得分落後44:46，幸靠籃板優勢41:33稍為壓制對手；惟上場僅摘下2籃板創尷尬紀錄的中鋒戴維斯，今戰在顏色地帶續被重點招呼，他全場只搶得5籃板。反而湖人今場把懷特侯活（Dwight Howard）調入正選陣容，取得不錯成效，他今場有12分和全隊最多11個籃板進賬，也為金塊帶來了不少犯規。而在戰情方面，兩隊上半場命中率都相當不錯，金塊更有近六成的命中率，但AD半場已獨取19分，占士亦獲14分，帶領湖人半場領先60:55。

當中第二節出現一個精采鏡頭，謝美梅禮試圖切入禁區入樽，面對着上前協防的占士跳起封阻，他竟能在空中雙手接回皮球後，再「拉桿」換以右手上籃，在LBJ面前上演高難度入球，成為網路熱話。

湖人換邊後被金塊打起反擊，紫金兵團在外線命中三記三分球拉開10分差距後，又被金塊收窄比分至87:84，第四節更幾乎再被金塊的頑強意志擊倒。最後一節，對手中鋒祖傑（Nikola Jokic）被博至五犯纏身被迫休息，湖人仍然被梅禮領軍追至105:102。幸湖人在賽事最後4分19秒起，搶得多個關鍵籃板，以9:1的籃板優勢領先金塊而；而雙方末節的罰球數目也存在巨大差距，湖人比金塊多獲8罰，左右勝負；而占士關鍵兩罰全中，再有AD於最後21.4秒為湖人射入兩罰，奠定勝局，湖人最終以6分險勝，領先場數至3:1。

兩軍將在香港時間周日早上打第五回合，若湖人再贏一場，便可淘汰金塊殺入總決賽，湖人有望相隔十年後再入總決賽。

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