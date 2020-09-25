英聯盃︱EFL判熱刺自動晉級第4圈 下星期硬撼車路士

熱刺原定會於周二的英格蘭聯賽盃第三圈賽事，作客挑戰英乙球會奧連特，不過由於賽前奧連特隊內有多達17名職球員確診武漢肺炎，令到英格蘭聯賽會（EFL）需要將比賽取消。周五EFL再次發聲明宣佈，由於奧連特無法在原定時間作賽，因此判熱刺自動晉級第4圈，下圈的對手為車路士。

EFL在聲明中提到，原定在9月22日的第3圈英聯盃賽事，由於有許多奧連特球員在病毒測試中呈陽性，令到比賽無法如期舉行。根據英聯盃規則5.1，如果有球會因為無法履行完成比賽的要求，將會自動被取消參賽資格，因此奧連特將會被判出局，而他們的對手熱刺就可以自動晉級到第4圈，在下周對陣車路士。

雖然熱刺無法在第3圈賽事對陣奧連特，不過此前有不少熱刺球迷仍然響應奧連特的一項慈善活動，去購買奧連特的童裝球衣，並且一共籌得2萬鎊（約20萬港元）的善款，而奧連特就會將部份捐給當地兩間兒童醫院。

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