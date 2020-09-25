英超｜新門將文迪加盟後冇碇企 車路士想借走Kepa

周四車路士終於官宣今夏第7位新兵，雷恩門將艾度亞文迪成功以2,200萬鎊（約2.2億港元）加盟。接下來領隊林柏特已經準備重要文迪，希望後者可以取代頻頻犯錯的阿列沙巴拿加（Kepa），據《每日郵報》報道，雖然車路士仍然未對Kepa未來做決定，但已批准今夏可以將Kepa租借離隊。

在過去1年半的時間當中，Kepa在車路士的時光過得非常不如意，在門前犯下了很多低級錯誤。上周末在對陣利物浦時，Kepa傳球時更被紅軍前鋒沙迪奧文尼搶走再射入，令林伯對這位西班牙門將已經完全失去信心。報道中提到，當初車路士花費7,100萬鎊（約7.1億港元）將Kepa帶到英格蘭，但25歲的Kepa加盟至今的表現仍未配得上這個數字，現時就連另一位藍軍老將韋利卡巴尼路表現也比Kepa好，加上文迪的加盟，令球會決定將Kepa租借離隊。

報道又提到，車路士目前希望Kepa在外借期間，可以重新找回自己最好的狀態，以便他們在明年夏天可以一個較好的價錢將其出售。不過現時仍未知道Kepa的下一家會在哪裏，不過有傳華倫西亞以及西維爾有意簽入Kepa。

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