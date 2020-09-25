法甲｜阿仙奴出唔起5億 里昂主席：估唔到艾奧亞仲未走

去季歐聯表現出色的法甲球隊里昂，當中包括中場艾奧亞、前鋒迪比，穆沙迪比利都盛傳將於季後離開。不過截至現在三位主力仍然留隊，而里昂主席奧拿斯接受訪問時就指自己也想不到艾奧亞仍然留隊，更指因疫情影響下各支球隊都未能滿足球里昂的要求的轉會費，今年的轉會窗相信這位法國中場不會離隊。

去季歐聯里昂接連淘汰祖雲達斯及曼城，當中年僅22歲的中場艾奧亞可謂最大發現，季後更與阿仙奴、曼城，巴黎聖日耳門等大球會扯上關係。不過，里昂要求不低於6,000萬歐元（約5.4億港元）的轉會費，而且拒絕減價，令不少大球會卻步。近日里昂主席奧拿斯受訪時就指，歐洲各大豪門的財政狀況大多未如理想，所以難以滿足球隊要求，「阿仙奴和其他球隊的財政大致一樣，艾奧亞都清楚留隊是最好的選擇。」

雖然歐聯出局後，球隊總監名宿P祖連奴曾表示肯定有主力在季前離隊，不過現時三位盛傳最有可能離隊的球員現時仍在陣中。奧拿斯表示自己也沒有想過在轉會窗尚餘10日之下，包括艾奧亞、迪比，以及穆沙迪比利都仍然留隊，令他頗為喜出望外。

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