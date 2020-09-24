歐霸外 │ 歐霸外 │龍門框縮水呃唔到熱刺 孫興民領軍作客贏舒肯迪捷3:1

英超球隊熱刺周四在歐霸盃第三圈外圍賽，憑着孫興民取得一個入球及交出兩次助攻，作客馬其頓以3:1擊敗舒肯迪捷。

開賽後5分鐘，拉美拿便接應孫興民的傳送，在禁區內射地波入網，為熱刺先開紀錄。戰至55分鐘，拿菲奧在離門20碼外起腳射破赫特的十指關，為主隊追平1:1。70分鐘，近況大勇的孫興民在禁區內為熱刺射成2:1。9分鐘後，這位南韓前鋒再於左路傳中，後備上陣的哈利卡尼一頂入網，熱刺最終贏3:1晉級。

今仗賽前發生了一段小插曲，熱刺門將熱特與洛里斯在熱身時，察覺龍門框的尺寸較一般細小，領隊摩連奴親身視察後隨即有歐洲足協作出投訴，結果主隊要即時換上合規格的龍門框。

「賽前出現了一個有趣的狀況，守門員告訴我龍門框縮小了。他們一直站在龍門內，當然知道龍門應該有多大。我不是一位守門員，但我自小已認識足球。我伸直了手臂就知道距離，即時就感到不對勁了。歐洲足協代表之後證實，龍門比正常矮了五厘米，我們當然要求換上正確尺寸的龍門框。」摩連奴說。

不過，暫時未有證據顯示舒肯迪捷曾在龍門框「做手腳」，因為作為比賽場地的菲利普二世體育場，本身並非該隊的主場，他們純粹是因為自家球場的條件，未能符合歐洲足協要求，才將賽事改到這裏舉行。

熱刺在下周四的歐霸外附加賽，將會於主場迎戰以色列的海法馬卡比。

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