西甲巴塞隆拿上屆歐聯畀拜仁大炒，決定換教練賣主力。不過巴塞嘅行動就產生連鎖反應，首先朗奴高文丟低荷蘭國家隊教練一職改教巴塞，搞到荷蘭最後要搵近年份份工都差唔多被炒嘅法蘭迪保亞接手。至於高文去到巴塞都唔好過，美斯鬧離隊雖然最終留低，但佢喺陣中兩位最老死嘅隊友都先後俾高文表明棄用下離隊，繼維達爾後，前鋒蘇亞雷斯亦喺周三正式轉投馬德里體育會，加上簽新兵阻礙重重，兩位荷蘭教頭隨時亂搞兩大名牌球隊，情況認真唔樂觀。

先講法蘭迪保亞，荷蘭足總周三宣佈正式委任佢取代高文，成為荷蘭國家隊未來兩年嘅主帥，帶領橙衣兵團出戰明夏歐國盃，同埋衝擊2022卡塔爾世界盃。聲明仲話迪保亞已開工，荷蘭10月3場國際賽，包括主場友賽墨西哥，同埋歐國聯接連作客波斯尼亞同意大利，都會由佢帶隊。

英超史上最差領隊

今年50歲嘅法蘭迪保亞，球員時代曾代表荷蘭上陣112場，不過作為教練嘅佢領軍戰績認真麻麻，近年執教意甲國際米蘭同英超水晶宮，都係上任不足三個月就被炒，其中2017/18球季佢執教水晶宮時，球隊開季首4場聯賽全敗兼0入球，被取笑為「英超史上最差領隊」。之後佢足足失業超過一年先轉教美職聯球隊阿特蘭大聯，今夏7月又因戰績不佳而離任。以佢近年咁差嘅教波成績，由佢帶領荷蘭參加歐國盃認真唔樂觀。

蘇亞雷斯投馬體會

至於佢「恩人」高文，同樣喺英超有過愛華頓嘅失敗經歷，家陣喺巴塞嘅日子都唔好過。繼賣走維達爾同施美度後，就連美斯老死蘇亞雷斯都要走人。巴塞周三宣佈，同馬德里體育會就阿蘇嘅轉會交易達成協議，合約中有浮動獎金條款，馬體會按佢表現最多畀600萬歐元（約5,425萬港元）。

高文全力掃走老將，同佢之前教華倫西亞失敗收場一樣，但至今喺轉會市場幾乎零收穫，一直搞唔掂迪比同韋拿杜姆兩名荷蘭國腳。咁搞落去，高文喺巴塞隨時變成同佢上次教華倫時一樣，捱唔到一季就被炒。