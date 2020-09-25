西甲︱阿蘇黯然出「塞」美斯唔忍：你唔應該畀人當垃圾踢走！

巴塞隆拿的烏拉圭前鋒蘇亞雷斯周四落實將會離開效力了6年的巴塞，與阿蘇份屬好友的美斯在社交平台為這位好友抱不平，指責球會不應該以這種方式對待這位功臣。

蘇亞雷斯周四在巴塞為他舉行的記者會上宣佈離隊，並將會加盟另一支西甲球隊馬德里體育會，巴塞會長巴杜美和美斯、碧基和布斯基斯等多位隊友亦有陪同出席。

美斯和蘇亞雷斯一向都是要好的朋友，這位巴塞隊長對於這位多年戰友落得黯然離隊的下場感到相當不忿，周五在社交網站貼文抒發情緒：「我一早已經知道這件事，但今天當我走入更衣室，明白到我將無法繼續跟你在場上踢波和分享日常生活時，我是多麼難過。我們多年來一起經歷過許多難忘時刻，今日我看到穿上西裝的你，令我感覺相當不自然。」

美斯在文章末段更將矛頭直指把蘇亞雷斯踢走的新帥朗奴高文：「你應該以巴塞史上最重要球員的身份昂首離開，而不是像現在這樣被他們當成已經沒有價值的垃圾般踢走。但事實上，這裡發生的事已驚沒甚麼能令我感到驚訝。祝你在新的挑戰之中一切順利，朋友我愛你，我們遲點再見了。」

自朗奴高文出任巴塞教練後，他與美斯之間的矛盾已經成為公開的秘密，今次美斯公開發聲指責巴塞管理層和朗奴高文踢走自己的好友，勢必令他與巴塞高層的關係進一步出現裂痕。

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