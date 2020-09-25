西甲｜出席記者會淚別巴塞 蘇亞雷斯：一早知高文唔需要我

周四西甲豪門巴塞隆拿為離隊的前鋒蘇亞雷斯舉辦了一場記者會，同場除了巴塞主席巴杜美在場外，隊長美斯及布斯基斯等阿蘇的隊友亦有出席。阿蘇在記者會上表達對巴塞的感激之情時，更一度低下頭來無法說話。阿蘇亦提到在新帥朗奴高文聯絡自己的一刻，已經預計到自己的巴塞生涯即將完結。

阿蘇於2014年加盟巴塞後，一共為球隊贏過4次西甲冠軍，更在15年隨隊捧起歐聯冠軍。即使這位烏拉圭前鋒在14年世界盃咬傷意大利後衞基亞連尼，導致自己需要停止所有足球活動4個月，但最終巴塞仍然決定簽下自己，對此蘇亞雷斯感謝巴塞的信任：「巴塞當時知道我犯了錯，但球會仍支持我並將我帶到這裏。在世界上最好的球隊中比賽，對我來說是一個夢想，我在巴塞結識了很多朋友。不過當我離開的時候，我也會感到難過。」

另外阿蘇承認，新帥朗奴高文並不希望自己留隊：「球會需要改變，同時教練也不需要我，不過我仍然希望證明出自己有實力，不過當教練聯絡我的時候，我知道巴塞生涯要結束了。我很興奮可以加盟馬體會，但我仍然無法想像倒戈巴塞會是什麼樣子，我仍然無法好好消化這件事。」今季馬體會將會在11月在主場迎戰巴塞，明年5月份阿蘇亦迎來回歸魯營球場的機會。

除此之外，阿蘇提到自己與美斯的交情：「美斯知道我的想法，我亦知道他想法。我們已經不再年輕，所以可以分享彼此之間的意見。美斯對於我加盟馬體會一事感到奇怪，皆因我會加盟巴塞的直接競爭對手，不過任何事也無法改變我倆的關係。」

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