在美國超級英雄電影中，經常見到演員做出空翻、凌空飛踢敵人等的高難度動作，有沒有想過你都有機會像主角般一展身手？事實上，很多這些動作均源於極限武術（Tricking）。這項新興運動近年在亞洲開始流行，在香港亦有專門教授Tricking的場地。雖然動作看似高難度，但教練指Tricking適合男女老幼，只要訓練得宜，即使年近半百仍可像超級英雄般左飛右踢。

記者/攝影：麥卓溢

於2000年初開始在美國興起的Tricking，當時元素有空手道比賽中的自創套路（Creative Form）項目，除傳統的空手道套路，亦可加入體操、舞蹈及音樂等元素等參賽。隨着跆拳道、巴西戰舞、甚至街舞等表演元素陸續加入，發展成現時的Tricking。

建基踢腳+空翻+轉體

孿生兄弟Twinsters去年成立Sora Tricking Gym，希望在香港推廣Tricking運動。他們表示Tricking表演性質較高，觀賞時着重Tricker能否在短時間連貫融合不同招式，是一項講求美感、力量及流暢度的運動。訪問當日，眼見示範的學員年紀輕輕，表演時左飛右踢，Tricking對柔韌度、體能和爆發力的要求甚高，但Twinsters就解釋Tricking同樣適合男女老幼參與：「我們學員由3歲到50歲都有，只要找適合自己能力範圍的動作，再加以練習，每個人都可以做到屬於自己的Combo（連續技）。」

Tricking的招式看似複雜，但Twinsters解釋其實所有動作都是建基於踢腳（Kicking）、空翻（Flip）及轉體（Twisting）三大要素，只要基本功訓練得宜，上手不算困難。

沒規則限制着重創意

除柔韌度、體能和爆發力外，Twinsters認為Tricking相較於其他運動自由度更大，沒有任何規則限制，更着重參加者的創意：「例如傳統體操需要很標準完成一套動作，然後落地，但Tricking就可以自己混合不同花式，甚至自創動作。」

Tricker不時在空中翻騰、轉體，或令旁觀者覺得這是一項危險運動，但Twinsters表示專門訓練的場地均有軟墊保護以防受傷，加上練習時有教練在旁指導，實際上相當安全。他們提醒在練習前必定要做足熱身及拉筋，皆因Tricking動作需要大幅度伸展手腳，拉筋可提高肌肉柔韌度，有助發力，否則很容易拉傷。

已經訓練一段時間的澄澄及企鵝本身有練習跆拳道，經朋友介紹下接觸到Tricking。她們認為跆拳道較着重腳法，套路亦較簡單；而Tricking講求全身協調，動作較為多變，遂一試愛上，又指Tricking有助訓練她們的肌肉力量，令她們在其他運動上更加得心應手。