桌球 │ 不敵18歲小將 奧蘇利雲歐洲大師賽次圈出局

六屆世界冠軍奧蘇利雲周四在歐洲大師賽次圈，爆冷以局數4:5不敵世界排名第115位的18歲愛爾蘭球手艾朗希爾，黯然出局。

上月在世錦賽封王後首度出的奧蘇利雲，藉着有五名球員因為武漢肺炎退出賽事，得以在首圈輪空。奧蘇利雲初段手風欠順，一度落後局數1:3，但這位44歲英格蘭球手站穩陣腳後連贏3局，反超前4:3。不過艾朗希爾在關鍵時刻再贏兩局，最終贏5:4晉級32強，並將會遇上世界排名第33位的馬菲史堤芬斯。

同日，三屆世界冠軍威廉斯亦以局數4:5，不敵上月才轉打職業賽的24歲球手迪夫連。

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