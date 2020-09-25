法網︱疫情令各大球手退賽 一姐瑞士天王齊缺席

繼美網之後，即將舉行的法網同樣有多位知名球手缺席，包括因傷提前結束賽季的費達拿和繼續杯葛今年各項賽事的基傑奧斯。

雖然今年網壇因武漢肺炎疫情而停擺多個月，到周一法網賽會透露，共有六名沒透露姓名的球手感染病毒無法參賽。除此之外，亦有球手因傷退出今屆法網，包括在今年2月因接受膝部手術、將會缺席今年餘下所有賽事的瑞士天王費達拿、以及在美網期間大腿受傷的日本球手大坂直美。

除了傷病因素之外，亦有部份球手因為其他原因而放棄參賽，上屆法網女單冠軍、現時世界排名第一的澳洲球手芭迪就因為武肺疫情問題，拒絕前往歐洲作賽，加上澳洲早前因為封關，令芭迪的教練未能前往澳洲督操，令這位一姐在缺乏準備之下無奈退賽。

另一位澳洲球手基傑奧斯一直是反對在疫情下舉行大滿貫賽事的球手之一，這位25歲球手繼美網之後將會再缺席法網，今年將會是他連續第三年未能在法網亮相。

文：薰爵

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1140/2019

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！