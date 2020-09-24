法網｜法國疫情反彈 被迫再減入場人數至每日1,000人

今年的法網因為疫情影響之下，由5月尾一再延遲至9月尾才正式開波。而原本賽會打算每日予過萬球迷入場區觀賽，但早前就應要求減至5,000人，而周三法國衛生部長韋朗（Olivier Veran）因應疫情反彈宣佈新的防疫措施，其中法網單日入場人數將須減至每日1,000人。

法國近期武漢肺炎疫情大幅反彈，周三單日有多逾13,000宗新確診個案，衞生部長韋朗於同日宣佈新的防疫措施，其中包括巴黎在內的11個「紅區」的運動場將有新的限制人數標準。所以法網入場人數由最初的每日11,500人減至10日宣佈的5,000人，再減至周三所宣佈的1,000人。

而法國網球協會的發言人透表示，因應政府頒佈的新防疫措施，所以至今為止，會方都還未完全確認今屆法網的規模。

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